Eindelijk terug bij mama: 1,5 jaar na ontvoering door papa naar Syrië is Yasmine onderweg naar België

De Belgische kleuter Yasmine verkeert in goede gezondheid en is gisteren, na anderhalf jaar in Syrië, herenigd met haar moeder. Het vierjarige meisje werd naar de Syrisch-Turkse grens overgebracht en is onderweg naar ons land. Yasmine werd destijds door haar vader ontvoerd naar ­conflictgebied, waar hij ging strijden voor een aan Al Qaeda gelinkte militie.