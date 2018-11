“Gearresteerde Topman Ghosn gebruikte Nissan om eigen schulden weg te sluizen”

BRUSSEL - De gevallen automagnaat Carlos Ghosn gebruikte Nissan om garant te staan voor persoonlijke verliezen die hij leed door de financiële crisis in 2008. Dat schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun op basis van anonieme bronnen.

Toen zijn bank verzocht om meer zekerheden voor een uitstaande schuld, gaf Ghosn de rechten van derivatenhandel van Nissan ter waarde van 15 miljoen dollar. Noch Nissan, noch de beurstoezichthouder van Japan wilden reageren op het nieuws.

De 64-jarige Ghosn werd onlangs gearresteerd op verdenking van gesjoemel met financiële gegevens bij Nissan, waar hij ook voorzitter was. Die autobouwer zette hem vorige week al buiten. Ook Mitsubishi heeft de in opspraak geraakte topman op straat gezet. Renault houdt de Frans-Braziliaanse topman van Libanese afkomst voorlopig nog binnenboord. Omdat Ghosn in Japan in de cel zit, worden zijn taken bij Renault waargenomen door operationeel directeur Thierry Bolloré.