Een voertuig is dinsdag door een nog onbekende oorzaak ingereden op verschillende voetgangers in het zuidwesten van China. Daarbij zijn zeven mensen om het leven gekomen. Er vielen ook vier gewonden, melden de autoriteiten.

De wagen reed omstreeks 3 uur Belgische tijd het voetpad op in het dorp Leshan in de provincie Sichuan, aldus de lokale politie. De agenten verduidelijkten niet of het drama een ongeval dan wel een opzettelijke daad is. De bestuurder is wel opgepakt.