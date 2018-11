Poetin “bezorgd” over staat van beleg in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel de “ernstige bezorgdheid” van Moskou kenbaar gemaakt over de staat van beleg die in Oekraïne is ingevoerd. Poetin heeft aan Merkel gevraagd om Kiev te ontraden om “onbezonnen” te handelen, aldus het Kremlin in een persbericht.

De twee spraken elkaar via de telefoon, “op Duits initiatief” om het te hebben over het “gevaarlijke incident”, aldus nog het Kremlin. Poetin “drukte een ernstige bezorgdheid uit door de beslissing van Kiev om zijn soldaten in staat van alarm te brengen en de staat van beleg in te voeren”, klonk het ook.

De Russische president hekelde nog eens provocatie van Kiev en een grove schending van het internationaal recht door zijn militaire vaartuigen. Hij zei ook te hopen dat Berlijn de Oekraïense autoriteiten kan beïnvloeden om geen verdere onbezonnen daden te stellen.

Rusland blokkeerde zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen, van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol. Rusland beschuldigde de Oekraïense schepen ervan illegaal de Russische territoriale wateren te hebben betreden. Volgens Oekraïne opende Rusland het vuur op de schepen en raakten daarbij enkele bemanningsleden gewond.

Oekraïne kondigde maandagavond aan dat in de grensregio’s de staat van beleg wordt afgekondigd voor 30 dagen.

De betrekkingen tussen Kiev en Moskou zijn sterk bekoeld door het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim door Rusland.