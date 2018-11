Geoffry Hairemans, van publiekslieveling naar de beloften van Antwerp: “Ik was beetje gechoqueerd”

Laszlo Bölöni kijkt niet naar namen. Dat heeft de Roemeense trainer afgelopen weekend nog eens bewezen. Geoffry Hairemans (27) viel zondag in Gent als negentiende man naast de selectie en moest de wedstrijd vanuit de tribune volgen. “Een zware klap”, aldus Hairemans. “Ik was heel de dag slecht gezind.” Gisteren speelde de publiekslieveling zelfs met de beloften mee.

