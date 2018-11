Hij won alles met Juventus en coachte Chelsea, nu schaamt hij zich voor strijd tegen kanker: “Alsof het jouw fout is”

Gianluca Vialli heeft kanker. Dat was gisteren het nieuws van de dag in Italië. Vialli maakte in de jaren 90 het mooie weer als spits bij Sampdoria, Juventus en Chelsea, maar vecht nu dus een andere strijd.

Vialli is intussen 54 jaar oud maar kennen we vooral van zijn periodes bij Juventus en Chelsea. De Italiaanse spits scoorde 21 keer in drie seizoenen voor de Blues, waar hij in zijn laatste seizoen speler-trainer was. Vialli zou meteen daarna hoofdcoach worden van Chelsea en vijf prijzen pakken, alvorens in 2001 naar Watford te verkassen. Bij Juventus stak hij in 1996 de Champions League in de lucht. Vialli had de overstap gemaakt naar Turijn na een wonderperiode bij Sampdoria. Met de huidige club van Dennis Praet won hij onder andere de Beker der Bekerwinnaars in 1990 en de Serie A in 1991. Hij vormde daar een dodelijk aanvalsduo met huidig Italiaans bondscoach Roberto Mancini.

Foto: REUTERS

Maar nu is Vialli dus ziek. Hij heef kanker, zo vertelde hij aan Corriere della Sera. “Ik voel me nu goed hoor, zeer goed zelfs”, aldus de Italiaan. “Het is intussen een jaar geleden en ik heb terug een beestige fysiek (lacht). Maar ik weet nog altijd niet zeker hoe deze wedstrijd gaat eindigen.”

Vialli onderging acht maanden lang chemotherapie en zes weken radiotherapie. “Ik had het liever zonder gedaan, maar het ging niet anders. Toen besefte ik dat dit een fase in mijn leven is die ik moet doorstaan met moed en waarvan ik iets kan leren. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om dit te vertellen tegen anderen, zeker mijn familie. Je wil de mensen die je graag ziet niet kwetsen: mijn ouders, mijn broers en mijn zuster, mijn vrouw Cathryn, onze kleine meisjes Olivia en Sofia.”

Denken als een winnaar

“Het geeft je een gevoel van schaamte”, geeft Vialli toe. “Alsof het jouw fout is. Ik droeg dan ook een trui onder mijn hemden zodat niemand iets zou merken. Dat ik nog steeds de Gianluca was die ze kenden. En toen besliste ik om mijn verhaal neer te pennen in een boek. Ik hoop dat mijn verhaal andere mensen die het moeilijk hebben kan inspireren. Je moet niet winnen in het leven, wel denken als een winnaar. Zo hing ik een post-it tegen mijn muur met daarop: We zijn het product van onze gedachten. Dat hielp.”