Strooien we binnenkort gras in plaats van zout?

Vlaanderen kijkt met interesse naar een veelbelovend Nederlands project om grassap in te zetten om de wegen in de winter berijdbaar te houden. Dat is milieuvriendelijker dan strooizout, wat schadelijk is voor planten en bomen naast de weg, en uiteindelijk ook in het grondwater belandt.

Het sap komt uit ­gemaaid bermgras. Omdat dat sap ook zout is, heeft het in principe dezelfde werking als strooizout. ­Europa pompt meer dan 2 miljoen euro in het project, dat volgende winter op punt moet staan. En ook Vlaanderen, dat vorige winter bijna 40.000 ton strooizout gebruikte, houdt het project in de gaten. “Als effectief blijkt dat het grassap een goed alternatief is, zullen we bekijken of we dat ook hier kunnen gebruiken”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.