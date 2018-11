De Warmste Week dit jaar net even iets warmer: nog nooit zoveel goede doelen geholpen door acties

In totaal zijn er 1986 vzw’s die deelnemen aan De Warmste Week 2018. Dat is een record. Nog nooit werden er zoveel goede doelen geholpen worden door de acties van De Warmste Week.

De afgelopen weken heeft de Koning Boudewijnstichting de goede doelen voor De Warmste Week goedgekeurd. Dat zijn er dit jaar dus meer dan ooit, klinkt het in een persbericht. Kijkers en luisteraars kunnen uit maar liefst 1986 vzw’s kiezen om zich voor in te zetten.

Het geld dat de doelen ontvangen dankzij De Warmste Week is natuurlijk belangrijk, maar er is nog een bijkomend en groot voordeel, zegt Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting. “De organisaties die in de voorbije jaren steun ontvingen, vertellen ons dat dankzij De Warmste Week hun naamsbekendheid merkbaar verbeterde en dat hierdoor meer vrijwilligers zich aanmelden.”

Diversiteit

De lijst met goede doelen van De Warmste Week wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit, zowel in thematiek als in werking. De meerderheid van de goede doelen zet zich in voor personen met een beperking, voor welzijn, ontwikkelingssamenwerking of armoedebestrijding. Voorts zijn er organisaties die zich vooral inzetten voor (fysieke of geestelijke) gezondheid en onderzoek, voor dierenbescherming of milieu, voor migratie en mensenrechten of voor cultuur.

Dit jaar stelt bijna de helft dat haar werking vooral lokaal is, ruim een derde werkt in heel Vlaanderen en/of Brussel en de rest heeft een internationaal werkgebied. Jaar na jaar neemt bij de geregistreerde goede doelen het aandeel van organisaties die lokaal werken lichtjes toe.

Vorig jaar waren er 10.576 warme acties voor 1.642 verschillende goede doelen.

De Warmste Week, de grootste solidariteitsactie in Vlaanderen, loopt van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december, en wordt live uitgezonden vanuit Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.