Vier gewonden nadat groot reclamebord plots tegen de vlakte gaat

In de Chinese stad Changchun zijn vier mensen gewond geraakt door een groot reclamebord. Beelden van staatszender CCTV laten zien hoe een bord van bijna vier meter hoog in de buurt van een winkelcentrum loskwam. Een van de vier gewonden verblijft momenteel in het ziekenhuis, maar is niet in kritieke toestand. De overige slachtoffers kwamen ervan af met lichte verwondingen. Op het moment van het incident waren er harde windstoten in de stad, maar vooralsnog heerst nog onduidelijkheid over de oorzaak van het incident.