Op visite bij de 'phonedokter'

Er zijn jobs die komen en die gaan. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van vragen/verwachtingen van de consumenten en door nieuwe technologie. Een van die 'rijzende sterren' is de job van 'phonedokter'. Overal zie je shops verschijnen waar mensen met hun smartphone of andere multimedia-apparaten als tablets, laptops en iPads terecht kunnen voor 'eerste hulp bij ongevallen'. Geboeid door de technologie die in het kleinood zit, trachten de phonedokters het van de schroothoop te redden.

Dat het niet alleen om het vervangen van kapotte schermen gaat, merken we meteen als we het atelier van New Phone Repair in Antwerpen binnenstappen. Grote werktafels en borden vol schroevendraaiers en ander gereedschap aan de muur verraden dat hier heel wat wordt gesleuteld. Aan een andere tafel tuurt een medewerker door een microscoop om een diagnose te stellen. De werkomgeving ademt een en al techniek.

René Westerburgen (31) ging in Antwerpen zeven jaar geleden van start met New Phone Repair dat is uitgegroeid tot marktleider in de regio. Twaalf jaar geleden ontdekte hij de stiel en ervoer hij dat het een gat in de markt was. “Ik werkte in dezelfde branche voor een baas en merkte dat de markt me wel heel erg lag. Maar omdat er op dat vlak weinig doorgroeimogelijkheden zijn, besloot ik op eigen benen te gaan staan en zelf een zaak op te starten. Nu heb ik drie vestigingen: in Antwerpen, Schoten en Gent. Dat is ook een van de redenen waarom je dergelijke shops overal als paddenstoelen uit de grond ziet rijzen. Medewerkers leren de stiel bij een baas, maar gaan dan na een tijdje hun eigen weg. Ik schat dat er in Antwerpen en omgeving alleen al zo'n dertig phonedokters zijn”, vertelt de zaakvoerder.

Multimedia

“Het belangrijkste is een gezonde dosis interesse hebben in de technieken van multimedia-apparaten, want de stiel kan je (nog niet) op school leren. Een van mijn medewerkers bijvoorbeeld was er al van kindsaf mee bezig en door geboeid en is er zo in gegroeid. Zelf ben ik ook op jonge leeftijd beginnen werken en had ik geen technische achtergrond. Je leert het door te doen en met veel zelfstudie en opzoekwerk op het internet om mee te zijn met de nieuwste apps en besturingssystemen. Er bestaan nog niet echt cursussen of opleidingen voor. Ook niet vanuit de fabrikanten. Die houden dat liever in eigen huis”, getuigt Westerburgen.

Maar als het apparaat naar de fabrikant moet, leidt dat vaak tot lange wachttijden. En niemand mist zijn mobieltje of tablet graag voor lange tijd. Vandaar ook de populariteit van de phonedokters. “Bovendien wordt dan over het algemeen het moederbord vervangen in plaats van hersteld met verlies van de gegevens. Wij proberen altijd een herstelling uit te voeren met het behoud van gegevens.”

Specialisten

Zo'n herstellingen aan het moederbord zijn een van de meer complexe operaties. “In zo'n 80% van de gevallen gaat het weliswaar om het vervangen van schermen. Maar het kan ook gaan om waterschade of andere problemen met de chip of software. Herstellingen aan de chip, een zogenaamde chip reflow, gebeuren meestal door middel van hete lucht. In zeldzame gevallen via infrarood. Bij problemen met het moederbord wordt dat uitgelezen om de problemen te detecteren. Niet iedereen doet dat binnen het team. Dat is weggelegd voor de echte specialisten”, legt de phonedokter uit.

“Maar om in een team aan de slag te gaan, hoeft ervaring niet per se, als de affiniteit en interesse er zijn. Je begint met de kleine herstellingen en leert al doende. Je merkt al snel of iemand het in de vingers heeft.”

Lees verder:

>

>

>