Heuglijk babynieuws: zebraveulen geboren in Planckendael

Mechelen - In het Mechelse dierenpark Planckendael is op 17 november een zebra geboren. Het kweekprogramma van de bedreigde grévyzebra’s heeft hiermee een nieuwe boost gekregen, laat het park fier weten.

De geboorte van het zebraveulentje is niet alleen schattig, maar ook belangrijk nieuws, meldt dierenpark Planckendael. De twee jonge merries Luisa en Nele kregen vorig jaar gezelschap van jonge hengst André. Planckendael start zo een nieuwe bloedlijn op in het stamboek met de geboorte op 17 november 2018 van het veulentje van jonge mama Luisa als eerste resultaat. Ook Nele heeft voor het eerst een bolle buik. Veel primeurs voor alledrie. Het veulentje is een hengst en zal Tamu heten, wat lief betekent. Vanwege het weer zijn moeder en jong nu nog meestal in de warme stal. Als de zon schijnt en het niet vriest mogen ze al voor enkele uren buiten.

De kudde bestond tot voor kort uit vier merries, met de oudere Fanny (26j) en Asra (24j) en de twee jonge kweekdames Luisa en Nele van zeven jaar. Jonge André van zes jaar is de kweekhengst van dienst. Hij kwam vorig jaar uit Salzburg naar ZOO Planckendael. In totaal wonen er in ZOO Planckendael nu zes grévyzebra’s op de Afrikaanse savanne naast de giraffen.

Streepjescode

Elke zebra heeft een uniek streepjespatroon op de billen, even uniek als onze vingerafdruk. Grévyzebra’s zijn vrij koppig en onstuimig van karakter. Ze hebben de grootste oren en schoft en de dunste strepen van de drie zebrasoorten. Wist je dat zebra’s vijf dagen zonder water kunnen? In Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia zijn er nog ongeveer 2 800 grévyzebra’s over. In 30 jaar tijd is hun aantal met 80% verminderd. ZOO Planckendael steunt het Marwell Wildlife natuurbehoudsproject in Kenia. Met behulp van speciale halsbandzenders verzamelen ze daar gegevens over de verplaatsingen en het territorium van de zebra’s om zo een beheers- en natuurbehoudsplan op te stellen en de soort te behoeden voor uitsterven.

Foto: Planckendael, Jonas Verhulst

Foto: Planckendael, Jonas Verhulst