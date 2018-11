Waarom Frank Deboosere plots zo vaak “persistentie” in zijn weerbericht dropt

Al een paar dagen keert hetzelfde vreemde woord terug in Frank Debooseres weerpraatje: persistentie. Vandaag begon hij zo: “Ik moet dat woord weer gebruiken: persistentie. Er is een persistentie van grijs weer.”

“Persistentie betekent gewoon dat we vandaag hetzelfde weer van gisteren krijgen”, zegt Frank Deboosere. “Nee ik heb dat woord niet uitgevonden. Dit is niet zoiets als toen ik ‘ochtendgrijs’ lanceerde.”

Van Dale

Frank Deboosere lanceerde in 1997 het woord ochtendgrijs om te spreken over lage bewolking die blijft hangen tot de zon doorbreekt. Ineens begon iedereen dat woord te gebruiken. Het woord staat nu zelfs in de Van Dale, met - in de onlineversie - de toevoeging “be­dacht door de Vlaam­se weer­man Frank Deboosere”.

In een twitterbericht licht Frank Deboosere persistentie toe.

Goedemorgen. Grijs en miezerig.

MaxT rond 6°C.

O- tot NO-wind 2 Bft.#persistentiehttps://t.co/sgqyjAbMZz — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 26 november 2018

Met ‘persistentie’ heeft de weerman niet deze ambitie. “Ik kreeg het woord jaren geleden al mee van mijn professor geofysica Hugo Poppe. Die vond het een perfect woord om het Belgische weer te beschrijven. Dat verandert soms dagenlang niet. Een weerperiode duurt een aantal dagen en dan komt er een duidelijk ander weertype. Je kan zelfs een goede weerprognose maken door te stellen dat het morgen hetzelfde weer zal zijn als vandaag. Dat is de regel van de.”

Aandacht scherp houden

Dat Frank Deboosere het woord nu zo vaak gebruikt, noemt hij een trukje van de kleine zelfstandige. “Ik moet erop letten dat mensen naar mijn winkeltje - het weerbericht - blijven komen. Dat doe ik onder andere door taalgebruik. Af en toe een fris woord droppen. Dat houdt de aandacht scherp. Ik let erop dat ik mijn taaltroeven gedoseerd uitspeel.”