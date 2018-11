Franse regio’s vragen noodmaatregelen voor protest ‘gele hesjes’: “Grote fout om van hun opstand een karikatuur te maken”

“De woede van onze medeburgers” of een “sociale en territoriale breuklijn”. Met die woorden vragen de voorzitters van twaalf van de dertien regio’s in Frankrijk naar aanleiding van het protest van de ‘gele hesjes’ “noodmaatregelen” aan de Franse regering. De twaalf voorzitters, zowel van links als rechts, vragen erkenning voor het protest.

“Het zou een zeer grote fout zijn om van hun opstand een karikatuur te maken van een extremistische beweging gemanipuleerd door extreemrechts of extreemlinks”, zeggen de twaalf regiovoorzitters in een vrije tribune in het dagblad L’Opinion.

Ze roepen, nu president Emmanuel Macron later een toespraak zal houden, de regering op om “van discours te veranderen, het lijden van onze landgenoten te erkennen en het niet te ontkennen”. De regering moet “noodmaatregelen nemen, op de eerste plaats een moratorium op de verhoging van de taksen op 1 januari”.

Foto: BELGAIMAGE

De tekst is ondertekend door vijf voorzitter van rechtse signatuur, een uit het politieke centrum, en vijf van links, alsook de voorzitter van de regio Corsica. Enkel Xavier Bertrand (voormalige lid van de rechtse Les Républicains) van Hauts-de-France heeft de tekst niet ondertekend.

Aanhoudingen in Charleroi

De ordediensten hebben maandagavond vier mensen administratief aangehouden voor ordeverstoring, in Couillet en Charleroi. De verdachten mengden zich tussen de ‘gele hesjes’ om chaos te veroorzaken en schade aan te richten.

Er werd maandagavond geen materiële schade vastgesteld in Charleroi en op de rotonde van het viaduct van Couillet, waar de gele hesjes zich opstelden. Met de arrestatie van de vier mensen voor ordeverstoring trad de politie preventief op. Drie van hen werden gearresteerd in Couillet, de vierde in Charleroi.

Maandag werden ook al vier relschoppers onder aanhoudingsmandaat geplaatst en een vijfde onder huisarrest geplaatst voor “gewapende rebellie”. De verdachten worden verondersteld afgelopen weekend deel te hebben genomen aan de rellen in Charleroi.