KAART. Dit is het beste café van jouw gemeente

De stemmen zijn geteld en het volk heeft gesproken. Nu is het aan onze jury om de beste cafés van elke provincie te bezoeken en een van hen uit te roepen tot het ‘Beste Café van Vlaanderen’. Maar voor het zover is, kan je op onderstaande kaart zien welk café onze verkiezing in jouw gemeente alvast won.

Meer dan 40.000 Vlamingen stemden in de gratis app van Het Nieuwsblad op hun favoriete café. Die stemmen zijn alvast geteld en daarmee kunnen we de uitslag per gemeente al geven. Hebben Urbain (86) en Yvonne (89), twee van de oudste cafébazen van het land, hun jarenlange ervaring kunnen omzetten in winst? Of zijn de jonge raven ermee gaan lopen? Bekijk het resultaat voor jouw gemeente op onderstaande kaart.