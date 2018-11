De 1.660 toeschouwers van 40-45 , met Jonas Van Geel en Jelle Cleymans in de hoofdrollen, werden zondagavond ontgoocheld naar huis gestuurd. De oorzaak: technische problemen die niet opgelost raakten. En dat was niet de eerste keer. Wat is er aan de hand?

Het is al de tweede keer deze maand dat de show in het pop-uptheater in Puurs stopgezet moest worden. Dat kwam ook bij het team van de spektakelmusical hard aan. “Je had de sfeer achter de schermen moeten ...