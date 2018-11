Man staat minutenlang doodsangsten uit tijdens eerste keer deltavliegen: “Harnas niet vastgemaakt”

“De eerste keer vergeet je nooit.” Een uitspraak die bij veel activiteiten steek houdt, maar in het geval van Chris Gursky ging het nog een flinke stap verder. Toen de man uit Florida net met een collega was vertrokken om voor het eerst te deltavliegen, kwam hij tot een schokkende vaststelling: ze waren vergeten om zijn harnas vast te maken aan de vlieger. Wat volgde was een minutenlange vlucht waarin hij al zijn armspieren moest aanwenden om zijn leven te redden.

Het incident deed zich voor in Zwitserland. De Amerikaanse manager was er op vakantie en had zich voorgenomen om zijn trip onvergetelijk te maken met een nieuwe bezigheid: deltavliegen. Samen met een piloot ging hij al op de eerste dag van zijn vakantie op een berg staan om zijn eerste vlucht te beleven. Of beter gezegd: te doorstaan.

Noodlanding

Een vergetelheid van zijn piloot kostte namelijk bijna zijn leven. Zoals Gursky aangaf op zijn GoPro-filmpje dat sinds maandag viraal gaat op YouTube, was zijn harnas niet bevestigd aan de vlieger. Beide mannen hadden uiteraard snel door dat er niet pluis was, waarna de piloot onmiddellijk alles in het werk stelde om zo snel mogelijk beneden te geraken. Ondertussen klampte Gursky zich vast om niet te pletter te storten. Twee minuten en veertien seconden lang.

“Ik kan me nog herinneren dat ik naar beneden keek en dacht dat het met me gedaan was”, vertelde hij achteraf. De situatie zag er dan ook extreem benard uit. Zo moesten ze een tijdlang over een groot bos vliegen vooraleer ze zich konden klaarmaken voor een noodlanding. “Ik was ook langzaamaan mijn grip aan het verliezen.” Toch wist de man als bij wonder zich lang genoeg vast te klampen. Hij liet zich net voor de landing vallen in het gras, terwijl de piloot wel op de doorsnee wijze een einde kon maken aan de angstaanjagende vlucht.

Gebroken pols

Ondanks dat het ergste scenario was vermeden, bleef de manager weliswaar niet ongedeerd. “Toen ik rechtop zat, zag ik dat mijn pols gebroken was”, vervolgde hij. Ook de bicepspees aan zijn linkerarm was gescheurd, wat uiteraard kwam door de overbelasting tijdens de vlucht. Een operatie was onvermijdelijk, al mocht hij al na amper een dag het ziekenhuis verlaten.

Eind goed, al goed dus. En schrik om zich voor een tweede maal te wagen aan deltavliegen, heeft Gursky allerminst. “Ik zal zeker nogmaals deltavliegen, aangezien ik niet heb genoten van mijn eerste vlucht”, klonk het kurkdroog.