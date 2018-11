Man trekt vuurwapen op spoedafdeling nadat voetbalmatch ontspoorde

Schaarbeek / Brussel - Een man heeft maandagavond op de spoedafdeling in Schaarbeek een vuurwapen getrokken. De aanleiding was een match voor vrouwenploegen die helemaal uit de hand gelopen was. Nog voor het einde van de match brak een vechtpartij uit, één vrouw raakte daarbij gewond. Dat meldt La Dernière Heure.

De eerste vechtpartij ontstond al tijdens de match die plaatsvond nabij winkelcentrum Docks in Neder-Over-Heembeek. Waarom de gemoederen zo verhit raakten is niet bekend. Een vrouw raakte bij de vechtpartij gewond en moest voor verzorging naar een ziekenhuis in Schaarbeek. De match werd stilgelegd.

Op de spoedafdeling kwam vervolgens een ‘supporter’ van de tegenpartij opdagen terwijl de gewonde vrouw wachtte op verzorging. Vervolgens is hij even naar buiten gegaan om dan terug te keren met een vuurwapen. Hij bedreigde het entourage van de gewonde vrouw, waarop nog een vechtpartij volgde. Het wapen viel op de grond en werd door een getuige opgeraapt in afwachting dat de politie ter plekke kwam.

De agenten konden vijf mensen inrekenen waarvan twee minderjarigen. Intussen heeft het parket de vijf verdachten vrijgelaten, de feiten worden beschouwd als ‘wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen’.