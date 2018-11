West-Vlaamse gaat de wereld rond door penalty’s te scoren zoals Cristiano Ronaldo en Neymar

De West-Vlaamse voetbalster Céline Dept gaat de wereld rond met een filmpje waarin ze penalty’s scoort zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba en Neymar. Het Zwitserse Blick, het Portugese A Bola en zelfs het Indonesische Indosport verspreiden de beelden van de voetbalster van KSV Bredene.

In doel staat overigens haar vriendje en VTM KIDS-vlogger Michiel Callebaut, die met YouTube-kanaal ‘MiAndMore’ al meer dan 300.000 abonnees van over de hele wereld telt. In die filmpjes is Dept ook steevast van de partij.