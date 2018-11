Marie-Hélène (33) was zwanger van haar vijfde kind toen ze stierf na tragisch ongeluk: “Ze hield van het leven”

Zondagavond sloeg het noodlot toe: een bestuurder verloor om nog onbekende de controle over zijn wagen en crashte. De man kon zelf uit het voertuig kruipen, maar voor Marie-Hélène, zijn passagier, kwam alle hulp te laat. De 33-jarige vrouw laat vier kinderen na en was zwanger van haar vijfde. “Ze was een geweldige vrouw, ze leefde voor haar kinderen”, vertelt haar zus aan Sudinfo.