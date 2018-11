Hevige brand zet vestiging van Nederlandse doe-het-zelfketen in lichterlaaie

In de Nederlandse stad Apeldoorn woedt een hevige brand in een vestiging van doe-het-zelfketen Karwei. Verschillende beelden op sociale media laten zien hoe de vlammen het gebouw helemaal in lichterlaaie zetten. Zowel de brandweer van Apeldoorn als het nabijgelegen Vaasen zijn ter plaatse om het vuur te blussen.