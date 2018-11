Broer van Hondurese president aangeklaagd in VS wegens cocaïnehandel

Juan Antonio Hernandez Alvarado, de broer van de president van het Centraal-Amerikaanse land Honduras, is in de Amerikaanse stad Miami aangeklaagd voor drugssmokkel en wapenbezit. Dat heeft Amerikaanse antidrugsautoriteit DEA meegedeeld.

De 40-jarige “Tony” Hernandez, een voormalig parlementslid, werd vrijdag al gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van een netwerk dat tussen 2004 en 2016 tonnen cocaïne naar de VS bracht. Hij zou ook gelogen hebben tegen de agenten die het dossier onderzoeken.

Aangenomen wordt dat de broer van de Hondurese president Juan Orlando Hernandez “beveiliging met machinegeweren voor cocaïneverzendingen” organiseerde. Voorts zou hij agenten hebben omgekocht voor informatie waarmee hij belangrijke drugsverzendingen kon beschermen.

Tony Hernandez werkte voor zijn handel samen met cocaïnelabs in Honduras en Colombia. Opvallend is dat de drugspakketten uit die labo’s een stempel met zijn initialen (TH) kregen. De aanklager noemde hem een “drugshandelaar op grote schaal” die “betrokken was bij alle facetten van de handel”.

Als Hernandez veroordeeld wordt in de VS, riskeert hij een levenslange celstraf.