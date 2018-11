Spanningen blijven oplopen: officieren Oekraïense geheime dienst door Rusland gevangengenomen

De Oekraïense geheime dienst SBOe bevestigt dat 23 eigen officieren door Rusland zijn gevangengenomen bij het incident van zondag voor de kust van het schiereiland de Krim. De officieren leverden contra-inlichtingen aan de Oekraïense marine zoals de wet dat bepaalt, stelt de SBOe dinsdag in een persbericht.

Een van de officieren zou zwaargewond zijn geraakt nog voor de arrestatie, door een “oncontroleerbare raket” die was afgevuurd door een gevechtsvliegtuig, aldus de SBOe op basis van “operationele informatie”.

De geheime dienst zegt nog dat het niet hoeft te verbazen dat inlichtingenofficieren aan boord waren van de Oekraïense marineschepen. Zulke officieren zijn al “meer dan vier jaar van Russische agressie” actief aan het front. Wat volgens de dienst wel hoeft te verbazen, is dat Rusland verschillende militaire vaartuigen, helikopters en straaljagers inzette tegen drie Oekraïense vaartuigen, waaronder een sleepboot.

Rusland blokkeerde zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen, van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol. Rusland beschuldigde de Oekraïense schepen ervan illegaal de Russische territoriale wateren te hebben betreden. Volgens Oekraïne opende Rusland het vuur op de schepen en raakten daarbij enkele bemanningsleden gewond.

Het moment waarop Oekraïens schip geramd wordt Video: Reuters

Internationale roep om vrijlating

De Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO riepen Rusland op om de Oekraïense matrozen en hun vaartuigen onmiddellijk opnieuw vrij te geven. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarvan Oekraïne en Rusland lid zijn, riep op tot de-escalatie.

Het Kremlin heeft naar eigen zeggen geen invloed op het lot van de 23 Oekraïense matrozen. Justitie zal beslissen wat met hen moet gebeuren, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dinsdag in Moskou. De matrozen verschijnen in de loop van de dag voor een rechter die zal beslissen of ze worden opgesloten. Naar verwachting belanden ze in voorhechtenis omdat ze de Russische grens zouden hebben geschonden.

Escalatie

Oekraïne kondigde maandagavond aan dat in de grensregio’s de staat van beleg wordt afgekondigd voor 30 dagen. Zou de situatie zich normaliseren, kan de krijgswet opnieuw op elk moment worden ingetrokken, zei het hoofd van de nationale veiligheidsraad Oleksandr Toertsjynov.

Peskov waarschuwde ook dat het conflict in het oosten van Oekraïne kan escaleren door het incident van zondag. “De afkondiging van de staat van beleg in sommige regio’s kan een risico vormen op escalatie van de spanningen in het conflictgebied, namelijk het zuidoosten”, aldus Peskov.

De betrekkingen tussen Kiev en Moskou zijn sterk bekoeld door het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim door Rusland.