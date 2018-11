Prinses Astrid eert overleden Marokkaanse koningen tijdens prinselijke missie

De prinselijke economische missie houdt dinsdag halt in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. De eerste stop was het mausoleum van koning Mohammed V, de vader van de onafhankelijkheid van Marokko. Prinses Astrid legde er een krans neer, een traditie bij officiële bezoeken.

Even traditioneel is dat de bezoekers hun schoenen uittrekken voor ze het mausoleum betreden en dat vrouwen hun hoofd bedekken met een sjaal. Die vestimentaire code gold ook voor prinses Astrid en de rest van de delegatie.

Onder hen de federale regeringsleden Didier Reynders en Pieter De Crem, Waals minister Pierre-Yves Jeholet en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Hij heeft de missie vervoegd, nadat hij maandagavond vanuit België was aangekomen in Marokko.

Mohammed V was eerst sultan van Marokko en vanaf 1957 koning, een jaar na de onafhankelijkheid van het land. Hij overleed in 1961. Ook zijn zoon en opvolger Hassan II, die regeerde tot zijn overlijden in 1999, werd in het mausoleum begraven.

De oudste zoon van Hassan II, Mohammed VI, is sinds 1999 de koning van Marokko.

Culturele, menselijke en economische relaties verbeteren

Op dinsdag ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Na het bezoek aan het mausoleum vertrok de delegatie naar een ontmoeting met de Marokkaanse premier Saadeddine Othmani. Hij liet alvast weten “de wil te hebben om de culturele, menselijke en economische relaties” met de Belgen nog te verbeteren.

Nadien volgt een onderhoud met minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.