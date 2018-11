Advocaat (43) veroordeeld voor aanranding van 15-jarige, met wie hij nu relatie en kind heeft

Antwerpen / Wilrijk - Een 43-jarige advocaat, die een relatie aanknoopte met een tienermeisje, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het aanranden van de eerbaarheid van een minderjarige.

De veertiger en het intussen 18-jarige meisje zijn al vier jaar samen. Ze kregen intussen ook een kind, dat twee jaar is. Ook al stemde het meisje met de seksuele contacten in, toch blijft het juridisch gezien aanranding, omdat ze nog geen 16 jaar was. Voor verkrachting werd hij vrijgesproken.

De rechtszaak werd achter gesloten deuren behandeld. De verdediging had de rechtbank gevraagd om ook de uitspraak achter gesloten deuren te doen, maar daar werd niet op ingegaan.

De advocaat oefent zijn beroep nog altijd uit.