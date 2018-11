Test-Aankoop confronteert NMBS met misgelopen Black Friday-actie: “Consument werd misleid”

Een retourtje met de trein naar om het even welke bestemming in België voor amper vijf euro, dat was de Black Friday-actie van NMBS. Door het succes van de stunt raakte de website echter snel overbelast, tot groot ongenoegen van heel wat reizigers die geen ticket meer konden bemachtigen. Test-Aankoop wil nu dat NMBS haar klanten vergoedt en schrijft de vervoersmaatschappij aan. “NMBS heeft haar eigen actievoorwaarden geschonden”, klinkt het.

Heel wat Belgische bedrijven sprongen afgelopen vrijdag op de uit Amerika overgewaaide Black Friday-trein. Zo ook NMBS. De vervoersmaatschappij beloofde haar reizigers een aanzienlijke korting. Maar de actie bleek veel succesvoller dan verwacht: de website raakte overbelast, de stunt vroegtijdig afgelast. Maar dat kan niet zomaar, vindt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie heeft nu een brief gestuurd naar Sophie Dutordoir, CEO van NMBS, met daarin een voorstel om de getroffen klanten te vergoeden.

“We hebben NMBS aangeschreven”, bevestigt woordvoerder Nico Lepoutre. “We willen weten of de spoorwegmaatschappij van plan is haar klanten te vergoeden. We hebben ook zelf een mogelijke compensatie voorgesteld.”

Actievoorwaarden geschonden

Gelieve het later opnieuw te proberen. De boodschap zorgde voor heel wat frustraties bij reizigers die op 23 november een retourticket voor amper vijf euro probeerden te bemachtigen. Maar ook “later” lukte het niet: NMBS besloot immers om het bestelsysteem vroegtijdig af te sluiten, wegens technische problemen. En net daar knelt het schoentje volgens Test-Aankoop. “Omstreeks 22.30 uur nam u de beslissing om het reserveringssysteem te blokkeren en geen enkele bestelling meer aan te nemen”, klinkt het in de brief. “Dit is tegen de eigen actievoorwaarden.”

Foto: Twitter

Die actievoorwaarden waren nochtans erg duidelijk: retourtickets voor elke bestemming in België (behalve naar of van Brussels Airport) en tot middernacht te bestellen. “Bijgevolg geloven wij, en we hebben het al publiekelijk verklaard op sociale media, dat de aanbieding een duidelijker kader nodig had wat betreft de duur en de beschikbaarheid”, aldus de consumentenorganisatie. “De consument is misleid over de exacte voorwaarden van de actie en wij zijn daarom van mening dat er een compensatie of andere vorm van vergoeding vereist is.”

Test-Aankoop doet ook zelf een voorstel om de klanten te vergoeden: de actie tijdelijk opnieuw starten zodat getroffen reizigers alsnog kunnen genieten van de aanbieding. “Al staan we ook open voor andere voorstellen.”

Op Twitter reageerden heel wat reizigers misnoegd na de misgelopen stunt tijdens Black Friday:

Sympathiek dat de NMBS inspeelt op de Amerikaanse traditie van "Black Friday" door ze te koppelen aan onze Belgische traditie van "Kapotte NMBS-site". pic.twitter.com/UcRgLbn4DV — Arbiter (@ArbiterOfTweets) November 23, 2018

Sympathiek, @NMBS, die goedkope Blackfridaytickets. Maar dom dat ze niet gekocht kunnen worden aan loketten en automaten. — Kris Peeters (@De_andere_Kris) November 23, 2018