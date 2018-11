Tweede poging tot ontvoering van minderjarige in één week tijd in West-Vlaanderen

Zedelgem - De politie onderzoekt een poging tot ontvoering aan een lagere school in Aartrijke. Vorige week probeerde een onbekende ook al in Ichtegem een leerlinge uit het zesde leerjaar mee te lokken. De politie houdt verscherpt toezicht.

Basisschool De Fonkel, aan de Schoolstraat in Aartrijke, diende intussen een klacht in bij de politie, zo wordt bevestigd.

“Maandagavond na school heeft een onbekende geprobeerd om een meisje van onze school in een wagen te trekken. Dat is mislukt. Het meisje is ongedeerd en krijgt de nodige begeleiding”, zegt Marjolijn Roets, directrice van basisschool De Fonkel. Alle ouders krijgen een brief waarin ze uitleg krijgen over het voorval.

Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche bevestigt dat er een onderzoek loopt. “We zorgen voor verscherpt toezicht aan de scholen maar er is geen reden tot paniek”, klinkt het.

Of er eventueel een link is met een ander feit, vorige week in Ichtegem, is nog niet duidelijk. Een onbekende heeft daar vorige week geprobeerd om een 12-jarige meisje te ontvoeren.

Amelia (12) was te voet op weg naar school toen ze woensdagochtend om 7.40 uur aan de Abdijstraat in Ichtegem werd lastiggevallen door een onbekende. Ze kon ontsnappen aan haar belager.

Aartrijke en Ichtegem liggen ongeveer zes kilometer van elkaar.