Tieners spreken af met pedofiel om hem te ontmaskeren, maar gaan zwaar over de schreef

Antwerpen / Ekeren -

Het verhaal van M.V.L. uit Ekeren heeft veel weg van een slechte Hollywoodthriller. Eind augustus raakte hij in contact met een tiener op een schimmige chatbox, waar pedofielen wel vaker in contact proberen te komen met minderjarigen. De jongeman met wie hij aan de praat raakt, doet zich voor als een jongen van 14 jaar en probeert een afspraak met M.V.L te versieren. De twintiger hapt toe, stapt in zijn auto en rijdt naar de plaats van afspraak in de Leopoldstraat in Antwerpen. Klaar voor seks met de 14-jarige jongen.