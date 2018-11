Spaanse agenten krijgen celstraf voor inbraak bij Belgisch koppel, niet voor de vermeende mishandeling

Meise - Twee Spaanse agenten zijn veroordeeld tot celstraffen van vier maanden omdat ze zonder toestemming de woning van Michel en Aline De Ridder op het Spaanse eiland Tenerife betreden hebben. Na een zoveelste dispuut kwam het ook tot een vechtpartij met de politiemensen, maar daarvoor werden geen straffen uitgesproken.

Om zes maanden per jaar in alle rust te kunnen genieten, kochten Michel De Ridder (65) en zijn vrouw Aline (69) uit Meise een appartement op het Spaanse eiland Tenerife. In het Frontera Primavera-complex, dat vijfhonderd appartement omvat en deel uitmaakt van het Ten Bel-vakantiepark aan de zuidelijk gelegen Costa Del Silencio.

Om de bedenkelijke staat van het complex aan te pakken, namen de bewoners het heft in handen. Michel werd in 2010 verkozen tot voorzitter van de vereniging van mede-eigenaars. “Elk jaar opnieuw werd ik met ruime meerderheid verkozen”, vertelde hij onze redactie een maand geleden.

Toch is de sfeer er lang niet opperbest. Dat is te wijten aan een vete tussen twee groepen eigenaars, waarvan de ene groep het niet kan verkroppen dat Michel het voor het zeggen heeft. “Ze zeggen ook dat de vernieuwingen te veel gekoste hebben. Een deel weigerde daarom te betalen.” Een rechtszaak over een machtsgreep die ze in 2013 wilden plegen, loopt voorlopig nog steeds. Een uitspraak is er nog niet.

Waar sinds dinsdag wel een uitspraak over is, is een triest voorval op 14 september 2014. Dat speelde zich af bij het zwembad dat toebehoort aan het appartementencomplex. Volgens het huishoudelijk reglement mogen enkel eigenaars die meebetalen aan het zwembad daar gebruik van maken. Daarvoor werd door de andere groep eigenaars privébewaking ingehuurd, die Michel en Aline plots de toegang weigerde, waarop de bewakers de politie belden.

“Die hebben naar onze identiteitspapieren gevraagd. Natuurlijk hadden we die niet bij aan het zwembad. Dus zijn ze met ons meegestapt naar ons appartement”, aldus Michel. En daar is de discussie uit de hand gelopen.

Foto’s met tablet

“Ik vroeg aan de agenten om zich te legitimeren omdat ik een klacht wou indienen tegen hun manier van werken. Maar in de plaats zijn ze kwaad geworden en zijn ze ons appartement binnengegaan. Mijn vrouw heeft toen haar tablet genomen om daar foto’s van te maken. Maar daar konden de agenten niet om lachen. Ze hebben haar geslagen en op de grond geduwd, en vervolgens haar tablet afgepakt. Toen ik wilde tussenkomen om haar te helpen, zijn de agenten op mij gesprongen en hebben ze mij in de boeien geslagen”, herinnert Michel zich nog.

De man werd naar het politiebureau gebracht, waar hij een nacht in de cel heeft doorgebracht. Na verklaringen voor de rechter mocht Michel uiteindelijk als een vrij man naar huis. Al werd hij beschuldigd van een aanval op de agenten. Maar dankzij de beelden op de tablet en beveiligingscamera’s heeft het tweetal na enkele jaren procederen de onderzoekers toch aan hun kant gekregen. De verslagen van de politie bleken bovendien vals.

Agenten veroordeeld

De agenten werden onder meer beschuldigd van foltering, het beschadigen van andermans materiaal, huiselijk geweld en het afleggen van valse verklaringen. Ze riskeerden daarvoor vijf jaar cel. Ze kwamen er van af met een celstraf van 3 maanden en 22 dagen, zo melden Spaanse media dinsdag, omdat de rechter hen alleen schuldig bevond aan het betreden van het huis van Michel en Aline zonder daar toestemming voor te hebben en inbraak. Bovendien worden ze anderhalf jaar uit hun functie ontheven.

De rechter benadrukte tegen de veroordeelde agenten dat ze een huis niet zomaar mogen betreden zonder toestemming. Iets dat ze zouden moeten weten gezien hun opleiding en ervaring, klonk het.