Een bestuurder in het Nederlandse Leiden maakte het eerder deze maand wel erg bont op de weg. Zo reed hij onder meer op een rijstrook die enkel bedoeld was voor het openbaar vervoer. Toen hij wat verderop ook bijna een ongeval veroorzaakte, werd het de andere weggebruikers even te veel. Ze reden de bestuurder onmiddellijk klem en stapten uit hun wagen om verhaal te halen. Pas na een stevige discussie kon de roekeloze bestuurder zijn rit voortzetten.