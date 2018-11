Frankrijk sluit 14 kernreactoren tegen 2035

Frankrijk gaat tegen 2035 veertien van zijn 58 kernreactoren sluiten. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron meegedeeld tijdens een toespraak over zijn energiebeleid. Onder meer in de centrale in Gravelines (Grevelingen), zowat dertig kilometer van het Belgisch grondgebied, zullen reactoren worden opgedoekt. Over de sluiting van reactoren in Chooz, slechts een paar kilometer van onze grens, en Cattenom (ongeveer 30 kilometer) werd niet gesproken.

De bedoeling is om de afhankelijkheid van kernenergie met 50 tot 70 procent terug te dringen. Volgens het plan van Macron zullen de beide reactoren van de centrale van Fessenheim, in het oosten van Frankrijk, al in de zomer van 2020 worden gesloten. Tegen 2030 moeten daar nog vier tot zes - afhankelijk van de bevoorradingszekerheid - stilgelegde reactoren bijkomen.

Er wordt vooral gemikt op sluitingen in oudere sites. Daarbij komt dus ook de centrale van Gravelines aan bod. Daar bevinden zich zes reactoren, waarvan de oudste dateren van 1980. Daarnaast zullen nog reactoren worden stilgelegd in Tricastin, Bugey, Dampierre, Blayais, Cruas, Chinon en Saint-Laurent. Energiebedrijf EDF zal nog een precieze lijst samenstellen. Maar president Macron beklemtoonde dat geen enkele van die sites volledig zal worden opgedoekt.

De twee reactoren van de centrale in Chooz, op een twintigtal kilometer van Dinant, blijven gewoon open. Ze werden in gebruik genomen in het jaar 2000. De reactoren in Cattenom, een dertigtal kilometer ten zuiden van ons land, blijven ook gewoon werken.

Over de bouw van bijkomende EPR-reactoren (derde generatie) zal pas ten vroegste in 2021 worden beslist, kondigde de president nog aan.

Tot slot beklemtoonde de president nog dat de steun aan hernieuwbare energie wordt opgevoerd, van de huidige 5 miljard tot “7 à 8 miljard euro per jaar”. Zo wil hij tegen 2030 komen tot een verdrievoudiging van de windenergie op land en tot een vervijfvoudiging van de zonne-energie.