Esprit wil banen schrappen en winkels sluiten

Kledingketen Esprit wil circa 40 procent van de banen in zijn administratie schrappen en verlieslatende winkels sluiten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een investeerdersdag. Esprit heeft 23 winkels in België. Het is niet duidelijk of de reorganisatie in ons land gevolgen zal hebben.

Het bedrijf, dat hoofdkantoren heeft in Hong Kong en Duitsland, neemt 2 tot 3 jaar de tijd om “een sterke basis” te leggen voor toekomstige groei. Het gaat erom de organisatie “slanker” te maken, klinkt het. Dat is al begonnen bij het topmanagement, dat werd afgebouwd van dertien naar zes personen. De banenreductie in de administratie zou tegen halfweg volgend jaar rond moeten zijn, zo blijkt uit een presentatie van het bedrijf.