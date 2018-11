Politici zullen niet ingrijpen in voetbalschandaal, beweert Jean-Marie Dedecker: “Ze zitten zelf op de eerste rij bij die clubs”

Voormalig judoka en politicus Jean-Marie Dedecker heeft met scherp geschoten in een interview met weekblad Humo. Volgens de nieuwe burgemeester van Middelkerke is de verwevenheid tussen de voetbalwereld en de politiek veel te groot, en zal er om die reden niet ingegrepen worden na operatie Propere Handen.

Een vuilnisman betaalt meer sociale bijdragen dan een profvoetballer. Met dat nieuws pakte NU, de weekendbijlage van Het Nieuwsblad, in maart van dit jaar uit. Nieuws dat weer relevant werd nadat in operatie Propere Handen bleek hoe rot het voetbal is. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) besloot de voetbalclubs hun gunstregime af te nemen, maar vindt daar maar weinig medestanders voor.

Geen wonder, als we voormalig judoka en politicus Jean-Marie Dedecker mogen geloven. In een scherp interview met weekblad Humo zegt hij dat het voetbal en de politiek één pot nat zijn. Volgens Dedecker werd het fiscaal systeem waarbij voetballers minder RSZ moeten betalen zelfs bedacht door een fanatiek voetbalsupporter - voormalig premier Jean-Luc Dehaene. “Als Club Brugge-supporter wou hij vermijden dat vedetten als Eric Gerets en Jan Ceulemans naar Italië vertrokken”, aldus Dedecker.

Jean-Luc Dehaene was een fervent supporter van Club Brugge. Foto: Photo News

“Anderlecht kreeg via minister belastingsvoordeel”

Het geld dat clubs met het fiscale gunstregime uitsparen, had geïnvesteerd moeten worden in de eigen jeugd. Eén probleem: er was nauwelijks controle op. En dus deden de clubs maar op, met een boel uitwassen tot gevolg. Maar Dedecker ziet de politiek hier niet ingrijpen. “Al die supporters zijn potentiële kiezers, en politici zitten mee op de eerste rij bij de grote clubs: Herman Van Rompuy op Anderlecht, Didier Reynders op Standard, Bart De Wever bij de Antwerp Giants… De verwevenheid is te groot.”

Dedecker beweert dat toenmalig Minister van Financiën Didier Reynders zelfs hand- en spandiensten verleende aan voetbalclub Anderlecht. “Toen Anderlecht omschakelde van een vzw naar een nv, belden ze naar Reynders. Die zorgde er op Financiën voor dat ze daar nul euro belastingen voor moesten betalen. Als jij hetzelfde doet met je bedrijf, betaal je je blauw.”

Marc Coucke en Pierre François, de voorzitter en CEO van de Pro League, het gunstregime in het parlement verdedigen. Foto: Photo News

Aanblijven François is doorn in het oog

En dus zullen er volgens de nieuwe burgemeester van Middelkerke amper maatregelen getroffen worden na het voetbalschandaal. Die leken nochtans noodzakelijk nadat de Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, ruim een week geleden leek te verzuimen werk te maken van een gedegen plan. Zelfs de in opspraak geraakte CEO van de Pro League, Pierre François, mocht gewoon aanblijven.

“Ze passen niet eens hun eigen regels toe”, windt Dedecker zich op over die gang van zaken. “Men heeft daar geen boter op het hoofd, maar de hele boterberg. En nu gaan ze doen zoals na de dopingschandalen in de koers: een beetje cosmetica en gespeelde verontwaardiging, en daarna rustig voortdoen.”

