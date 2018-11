Na 22 jaar nog eens een nieuwe Belgische aardappel: de Louisa, uiterst geschikt voor chips

Met de Louisa zijn de Belgische aardappelsoorten een ras rijker. De nieuwe aardappelsoort is ontwikkeld door Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) en enkele Waalse landbouwers en dient voor de productie van chips. De nieuwe soort is dinsdag voorgesteld op de vakbeurs Interpom in Kortrijk, in aanwezigheid van Waals minister van Landbouw René Collin.

Het gebeurt niet elke dag dat er nieuwe aardappelsoort wordt ingeschreven in de Belgische catalogus. De laatste keer was in 1996, toen de Gasoré werd bijgeschreven. Die Gasoré is meteen ook de moeder van de Louisa.

Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe soorten, onder meer om aardappelen duurzamer en resistenter te maken tegen ziektes. Zo is deze Louisa heel resistant tegen meeldauw, een schimmel waar heel wat andere rassen, zoals het bintje, weinig resistent tegen zijn. Omdat de soort minder kwetsbaar is, moet er ook minder gesproeid worden. Dat maakt de Louisa duurzamer en milieuvriendelijker.

Onderzoekers hebben tien jaar lang gewerkt aan deze soort, een kruising tussen de Gasoré en Victoria. Uit duizenden zaden werden de meest resistente gehaald om op die manier het nieuwe ras te kweken. De voorbije twee jaar is er uitvoerig getest met officiële proefopstellingen. Inmiddels cultiveren vier landbouwers de Louisa, goed voor een areaal van 5,5 hectare waarvan drie gericht op consumptie.

De Louisa is uitermate geschikt om te frituren en om chips van te maken. De aardappelen zijn mooi rond, variëren niet veel in grootte en hebben een goede textuur en droge materie, wat hen krokant maakt.

Roger&Roger, fabrikant van Croky, werkte mee aan de ontwikkeling en gebruikt nu al de Louisa voor onder meer paprika- en zoutchips. “We hebben ook het alleenrecht verkregen om te werken met deze chips. Daarmee bevestigen we ons vertrouwen en geloof in de verdere ontwikkeling van deze aardappelsoort”, zegt Tom Demeyer, marketingdirecteur bij Roger&Roger.

Dit is de eerste stap in de ontwikkeling. Hoewel de Louisa nu al een hoog rendement heeft, bestand is tegen veel streekgebonden ziektes en geschikt is voor het frituren, moet er nog verder onderzoek gebeuren.