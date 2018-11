Dader van bomaanslag op spelersbus van Borussia Dortmund kent zijn straf: veertien jaar cel

Het Duitse gerecht heeft Sergueï Wenergold, de dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse topclub Borussia Dortmund in april 2017, dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. Hij werd schuldig bevonden aan poging tot moord. Daarvoor riskeerde de 29-jarige Wenergold een levenslange celstraf.

Toen de spelersbus van Dortmund op 11 april 2017 op weg was naar het eigen stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen AS Monaco, ontploften nabij het voertuig drie spijkerbommen. De explosieven waren langs de kant van de weg verstopt in een haag, maar maakten geen dodelijke slachtoffers. Toenmalig Dortmund-verdediger Marc Bartra liep door rondvliegend glas wel een handblessure op. De partij tegen Monaco werd nadien uitgesteld.

Wenergold gaf eerder al toe dat hij de bommen liet afgaan, maar weerlegde dat hij slachtoffers wilde maken. Het gerecht stapte niet mee in die redenering. Volgens de procureur wilde Wenergold wel zoveel mogelijk spelers om het leven brengen, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te kelderen. Wenergold had hierop gespeculeerd en hoopte zichzelf op die manier te verrijken. Verscheidene spelers van Dortmund, waarbij Bartra, getuigden in de rechtbank over de impact die de aanslag op hun leven had.