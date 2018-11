Mario Götze onderschat Club Brugge niet in Champions League-clash: “Club is gewoon een heel goeie ploeg”

Dortmund heeft aan een punt genoeg om zich tegen Club Brugge te kwalificeren voor de 1/8ste finales van de Champions League maar het wil ook graag de groep winnen en moet thuis vol voor de zege gaan, zo zeiden trainer Lucien Favre en sterspeler Mario Götze een dag voor de kraker tegen Club Brugge. Toch weten ze na de krappe 1-0-zege uit de heenmatch dat ze uit hun doppen moeten kijken voor Club.

“Het was een heel moeilijke wedstrijd ginder”, zei Mario Götze, die nog niet veel gespeeld heeft dit seizoen maar in september wel op het veld stond in Jan Breydel. “Wij hadden veel nieuwe spelers en stonden nog niet goed. Club was wel een ingespeelde ploeg en hield de ruimtes heel klein. Dat maakte het moeilijk voor ons. Club is gewoon een heel goeie ploeg. We waren erg blij dat we de klus uiteindelijk klaarden en met 1-0 wonnen.”

“In de vorige speeldag won Club met 0-4 op Monaco. Dat bewijst dat we op ons best moeten zijn”, voegt trainer Lucien Favre er aan toe. “Het is altijd moeilijk voetballen tegen een goed georganiseerde tegenstander maar dat zijn we intussen gewoon. Ook tegen Augsburg en in onze laatste wedstrijd in Mainz speelden we tegen een driemansdefensie zoals Club Brugge.”

Favre verwacht “heel zware wedstrijd” tegen Club Brugge

Borussia Dortmund is op zijn hoede voor Club Brugge. Volgens coach Lucien Favre wacht zijn team woensdagavond in het eigen Signal Iduna Park een “heel zware wedstrijd”.

Dortmund deelt in groep A van de Champions League na vier speeldagen de leiding met Atletico Madrid. Dankzij een 9 op 12, vijf punten meer dan Club en acht meer dan Monaco, hebben Axel Witsel en co aan een draw tegen blauw-zwart genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales. De kaarten liggen dus goed voor de huidige leider in de Bundesliga, maar toch blijft Favre daags voor het treffen voorzichtig.

“Brugge heeft het ons in de heenwedstrijd heel lastig gemaakt”, verwees de Zwitser naar de gevleide 0-1 zege die Dortmund op 18 september in Jan Breydel behaalde na een late goal van Pulisic. “Het is een sterke ploeg. Hun 0-4 overwinning in Monaco zegt eigenlijk alles. Het wordt een heel zware wedstrijd. We zullen een heel, heel goede prestatie moeten neerzetten.”

Club kampt met een rist afwezigen door blessures. Bij Dortmund zijn alle spelers fit voor de dienst, zo bevestigde Favre, al trainde Shinji Kagawa dinsdag niet mee. De Japanner kampt met “transferitis” en wordt aan Sevilla gelinkt. De kans lijkt klein dat Kagawa woensdagavond meespeelt. In die heenmatch tegen Club viel de Japanner na een uur in voor Mario Götze.