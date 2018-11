Op bezoek in de Gelbe Wand van Borussia Dortmund: de 25.000 beste fans ter wereld en onze man was er één van

De Champions League-match van Club Brugge in Dortmund is voor de sportredactie van Het Nieuwsblad een speciale wedstrijd. Eén van de mooiste reportages die onze betreurde collega Walter Wauters maakte, ging immers over de mythische ‘Gelbe Wand’, naar aanleiding van Borussia Dortmund-Anderlecht in december 2014. Een verhaal dat nog steeds even actueel aanvoelt als toen. Vandaar dat we het vandaag nog eens presenteren. Als eerbetoon aan onze (waw).