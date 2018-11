Vrouw (36) verdwenen toen ze stond te liften in centrum Gent

Gent / Brugge - De politie en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zijn op zoek naar de 36-jarige Mona Moghaddam. Ze werd laatst gezien op 8 november in het centrum van Gent, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mona Moghaddam is 36-jaar oud en atletisch gebouwd. Ze is ongeveer 1.70 meter groot en heeft zwart haar. De werd het laatst gezien op donderdag 8 november rond 22.30 uur in het centrum van Gent, terwijl ze aan het liften was. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een donkerblauwe winterjas en had ze een groene koffer bij zich.

Volgens de politie kan de vrouw verward overkomen en heeft ze medische zorgen nodig. Wie info heeft of weet waar mevrouw Moghaddam zich op dit moment bevindt, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie. Dat kan op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.