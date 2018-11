Gewapende vandaal vrijgesproken: “Ik heb waanideeën”

Zuienkerke - Een man uit Zuienkerke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor drie feiten van geweld en bezit van verboden wapens. De rechter volgde dinsdag de stelling van de verdediging dat S.M. op het moment van de feiten met waanideeën kampte en dus ontoerekeningsvatbaar was.

Een psychiater, die door de rechtbank werd aangesteld, had eerder al bevestigd dat S.M. tijdelijk geestesgestoord was toen hij op 25 augustus 2016 de glazen toegangsdeur van een flatgebouw in Brugge intrapte en in de ondergrondse garage van het gebouw de voorruit van een auto verbrijzelde. In zijn broekzak vond de politie een uitschuifbare knuppel.

Een paar weken later werd M. bij een verkeerscontrole betrapt met een busje pepperspray en op 10 mei vorig jaar had hij tijdens een controle op de tram een mes met een lemmet van vijftien centimeter op zak. Ook tijdens die feiten was de man volgens de rechtbank tijdelijk geestesgestoord.