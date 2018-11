Koude douche voor 6.000 Fortis-werknemers: herberekening belastingen in de bus

Heel wat werknemers van BNP Paribas Fortis kregen een aangetekende brief van de belastingen in de bus: een fikse herberekening nadat bleek dat de bank hen fiscale voordelen bood die niet overeenstemmen met de belastingregels. Een wel erg koude douche voor zo’n 6.000 werknemers, meldt La Libre.

Even terug naar de aanleiding. In 2012 kregen de toen 18.000 werknemers van Fortis een zogenaamd cafetariaplan aangeboden: de mogelijkheid om een deeltje van hun vaste loon om te zetten in een nettovoordeel én de garantie op vijf jaar werk. Dat loonverlies werd gecompenseerd met bijvoorbeeld een bedrijfswagen of een extra verzekering. Wie intekende op het cafetariaplan van Fortis en daarbij koos voor de wagen, kreeg sinds 2013 ook de toestemming om het voordeel in natura op te zeggen door bijvoorbeeld ticketjes van de betaalde brandstof of carwashbeurt in mindering te brengen. Het was een overeenkomst met de belastingen, zo werd hen verteld.

In 2014 heeft de belastingdienst echter de opdracht gegeven aan BNP Paribas Fortis om hiermee te stoppen, aangezien dit soort aftrek niet langer was toegestaan. De bank bleek echter overtuigd dat dit wél nog kon en zette door.

Het management van Fortis zal de betrokken werknemers een modelbrief bezorgen om te kunnen protesteren, die moet binnen de maand opgestuurd worden. De werknemers zullen dan waarschijnlijk een “herberekening” van de belastingdienst in de bus krijgen en nog zes maanden de tijd krijgen zich te verzetten tegen die betaling. Fortis zelf zal ook in beroep gaan bij de Raad van State en hoopt erkenning te krijgen voor hun interpretatie van de belastingregels.

LEES OOK. Cafetariaplan gebruiken voor fiets, laptop of pensioensparen? “Niet voordelig op lange termijn”