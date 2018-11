Bij de politie aangifte doen van diefstal of zedenfeiten? Eerst afspraak maken!

Halle / Turnhout / Antwerpen - “Met de politie? Ik zou een afspraak willen maken om een aangifte te doen van diefstal van een auto”. De politie van de zone Zennevallei (Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw) werkt voortaan, net zoals de dokter of de tandarts, op afspraak. Zo hoef je niet meer te wachten aan het loket. De Antwerpse politie werk al langer op afspraak en ziet daar alleen maar voordelen in.

Een ongeval, een diefstal of een verloren identiteitskaart aangeven kan soms lang duren. Daarom werkt de politie van de politiezone Zennevallei voortaan ook op afspraak. Het project wordt vanmiddag voorgesteld.

Vanaf maandag 3 december kan je jouw aangifte doen aan het loket van de politiepost Halle en dit op het uur dat voor jou het beste past. Overdag gaan werken? Geen probleem. De politiepost is alle dagen van de week, ook op zon- en feestdagen, open tussen 7 en 22 uur.

“Het gaat uiteraard om niet dringende zaken waarvoor tussenkomst van de politie ter plaats niet nodig is. Voor een verkeersongeval met gewonden op de openbare weg, kan het uiteraard niet. Daarvoor blijft het noodnummer 112 gelden. Wel om een vluchtmisdrijf aan te geven. Wanneer iemand tegen je voertuig is gereden en de vlucht nam”, klinkt het bij de politiezone Zennevallei.

Een afspraak maken kan voorlopig enkel in de politiepost van Halle en via het digitale loket. Of telefonisch op het nummer 02-363.93.00. Wie online een afspraak maakt kan in de lijst aanduiden waarvoor hij aangifte wil doen en kan dan kijken welke uren beschikbaar zijn en een afspraak maken.

Van slagen en verwondingen tot zedenzaken

Je krijgt een bevestiging van de afspraak en eventueel een overzicht van de documenten die je dient mee te brengen.

Of het nu om vandalisme gaat, opzettelijke slagen en verwondingen of zedenfeiten, alles kan vanaf volgende week op afspraak worden aangegeven.

Een primeur is het niet. Verschillende politiezones (Antwerpen, RIHO in West-Vlaanderen en Turnhout) werken a langer op afspraak om aangifte te doen en zien er alleen maar voordelen in. “Geen wachttijden meer en mensen weten vooraf perfect wat ze moeten meebrengen om een aangifte te doen”, klinkt het bij de Antwerpse politie.

Veel volk aan het loket? “Wie een afspraak heeft krijgt voorrang”, zegt de politie van de zone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede).

Het is de bedoeling dat in de toekomst alle lokale politiezones op afspraak zullen werken. “Door de afspraken te spreiden, moeten we minder personeel inzetten ’s avonds. Vroeger was het zo dat mensen die uitgenodigd waren voor een verhoor of die een aangifte wilden doen, vooral ’s avonds of op zaterdag kwamen. Dus moesten we extra personeel voorzien. Nu kunnen we dat zelf beter plannen. Zo kunnen we onze mensen efficiënter inzetten. En moeten burgers minder lang wachten”, zegt korpschef Roger Leys van de lokale politie van Turnhout.