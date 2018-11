Kerstbomen al vaak voor Sinterklaas in huis gehaald: “Het is ieder jaar weer wat vroeger”

Sinterklaas moet nog langskomen maar bij een groot deel van de tuincentra, winkels en handelaars zijn komend weekend al kerstbomen te koop. Als ze er nu nog niet staan. De aanschaf van een kerstboom schuift de laatste jaren namelijk steeds een beetje op. Dat gebeurt zelfs nog voordat de goedheiligman zijn jaarlijkse ronde heeft gedaan.

In steeds meer Nederlandse huiskamers staat de kerstboom al fier overeind nog voordat het heerlijk avondje is gevierd, schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf dinsdag. Die trend is ook in Vlaanderen al een tijdje aan de gang, melden verschillende verkopers en betrokken partijen.

“De verkoop in veel tuincentra is nu al begonnen”, zegt Luc Nuytten van de Belgische Tuincentra Vereniging. “Het is ieder jaar weer wat vroeger. Die ontwikkeling is al een paar jaar aan de gang.” Volgens Nuytten is er al voor Sinterklaas vraag naar kerstbomen en willen tuincentra en andere verkopers er zo snel mogelijk bij zijn om de klant te bedienen. Dus schuift de start van de verkoop op. Toch ligt het zwaartepunt van de verkoop na Sinterklaas, zegt Nuytten nog. “Dan zitten mensen pas echt in de kerstsfeer.”

“Alles moet steeds vroeger”

Kerstboomkwekerij Nordmanniana is vorig weekend al gestart met de verkoop. Daar worden traditioneel het weekend na Sinterklaas veel bomen verkocht, maar ook het weekend voordat de Sint langskomt willen al heel wat mensen een kerstboom in huis halen, klinkt het. “Het voelt een beetje geforceerd, alles moet steeds vroeger.”

Ook tuinaannemer Luc Rijckaert, die kerstbomen levert aan groothandelaars, ziet de verkoop jaarlijks iets opschuiven richting november. “Het wordt ieder jaar iets vroeger. Voor de tuincentra en winkels is nu al ongeveer 75 procent geleverd.”

“Tegen dit weekend alle winkels bevoorraad”

Ikea is sinds afgelopen vrijdag begonnen met de verkoop van kerstbomen. Bij de Zweedse meubelgigant ziet geen verschuiving ten opzichte van de afgelopen jaren. “Deze ontwikkeling is al een tijdje aan de gang”, laat een woordvoerder weten.

Bij Brico zijn de leveringen van kerstbomen aan de winkels ook al begonnen. “Tegen dit weekend zijn alle winkels bevoorraad”, klinkt het daar. Bij de bouwmarkt zien ze ook al een aantal jaar dat er zowel het weekend voor als na Sinterklaas heel wat kerstbomen verkocht worden.