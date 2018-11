Goed nieuws uit het buitenland: Jan Vertonghen opnieuw speelklaar bij Tottenham

Tottenham Hotspur kan woensdagavond tegen Inter op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League opnieuw rekenen op Rode Duivel Jan Vertonghen, die hersteld is van een hamstringblessure. “Hij is speelklaar. Jan heeft de voorbije drie à vier weken zo hard gewerkt om er opnieuw te staan”, bekende coach Mauricio Pochettino dinsdag.

Vertonghen zat afgelopen weekend al terug in de selectie voor de Londense derby tegen Chelsea, maar bleef toen de hele wedstrijd op de bank. Sinds vorige week traint hij opnieuw met de groep mee, na een inactiviteit van een kleine twee maanden. De verdediger viel op 29 september geblesseerd uit tijdens de uitwedstrijd bij Huddersfield (0-2). Vertonghen miste zo vier interlands met de Rode Duivels: drie in de Nations League (2x Zwitserland en IJsland) en één vriendschappelijk (Nederland). Voor Tottenham miste hij negen wedstrijden.

Mousa Dembélé is intussen teruggekeerd uit Qatar, waar hij bij Aspetar revalideerde van een enkelblessure. De Rode Duivel zet de revalidatie voort in Londen. In principe komt de technisch begaafde middenvelder dit jaar niet meer in actie bij de Spurs.