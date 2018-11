Trump tegen May: “In deze Brexit-deal kunnen wij geen handel meer doen”

In haar zoektocht naar binnenlandse steun voor het brexitakkoord moet de Britse premier Theresa May niet rekenen op veel steun van de Amerikaanse president Donald Trump. May en haar regering moesten dinsdag opnieuw in het defensief, nadat Trump had gesuggereerd dat het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie de perspectieven op een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten doet slinken.

“De politieke verklaring die we zijn overeengekomen met de Europese Unie stelt zeer duidelijk dat we een onafhankelijk handelsbeleid zullen hebben, zodat we handelsakkoorden zullen kunnen sluiten met landen over de hele wereld, inclusief met de Verenigde Staten”, zei een woordvoerder van May dinsdag.

De zegsman van Downing Street 10 voegde daaraan toe dat de Amerikaanse handelsgezant met de Britse regering reeds consultaties is opgestart met het oog op een handelsakkoord. “We hebben al fundamenten voor een ambitieus akkoord met de Verenigde Staten gelegd via onze gemeenschappelijke werkgroepen, die al vijf keer bijeengekomen zijn.”

Koude douche

Trump had maandag twijfel gezaaid over zo’n Amerikaans-Brits handelsakkoord. Hij merkte op dat het brexitakkoord “een fantastisch akkoord voor de Europese Unie” is. “Wanneer je het akkoord op dit moment bekijkt, zouden ze niet in staat zijn om handel te drijven met ons. Ik denk niet dat dit de bedoeling van de premier was. Hopelijk kan ze er iets aan doen”, zo verklaarde de president.

De verklaring van Trump is een koude douche voor May. De premier lanceerde maandag een campagne om voldoende parlementsleden voor de deal met de Europese Unie te winnen. Op 11 december stemmen de volksvertegenwoordigers over het akkoord en zowel de oppositie als een deel van de eigen conservatieve achterban heeft zware kritiek op het akkoord.

Slechtste van twee werelden

In die geledingen wordt het nieuws uit Washington uiteraard op applaus onthaald. Ex-minister van Defensie Michael Fallon verklaarde aan de BBC dat de kritiek van de Amerikaanse president niet zomaar “weggeveegd” kan worden. Het akkoord “is tot mislukken veroordeeld” en biedt “het slechtste van twee werelden”.