Zelfzekere Trump “lijkt op Elvis Presley”, maar heeft ook twijfels: “Ben ik een politicus? Weet ik veel”

Donald Trump trok maandag door de Amerikaanse staat Mississippi om zijn volgelingen op te roepen om voor de Republikeinse kandidate voor de Senaat te kiezen. De president van de Verenigde Staten klopte zichzelf op de borst en noemde enkele indrukwekkende cijfers om zijn succesvolle ambtstermijn in de verf te zetten. Hij verdedigde ook zijn status als anti-establishmentfiguur en zijn ‘drain the swamp’-slogan, terwijl hij zich zijn luidop afvroeg of hij eigenlijk wel een politicus is: “Ik weet alleen dat ik één keer meedeed aan verkiezingen en won.”

Trump is in de zuidelijke staat om ervoor te zorgen dat zijn fans stemmen op Cindy Hyde-Smith, de senaatskandidate die de voorbije weken in de problemen kwam door enkele controversiële uitspraken. Trump haalde indrukwekkende cijfers aan om zijn Republikeins beleid te verdedigen: “Er zijn 4,1 miljoen jobs bijgekomen, de nationale werkloosheid was de voorbije vijftig jaar nooit zo laag, en de armoede is gedaald.”

De president van de Verenigde Staten bespeelde het publiek in Tupelo ook door zichzelf te vergelijken met Elvis Presley, de wereldberoemde zanger die in die stad werd geboren. “Dit zou ik niet mogen zeggen, want je zou denken dat ik erg zelfingenomen ben”, aldus Trump. “Uitgezonderd het blonde haar, zeiden mensen dat ik op Elvis leek toen ik opgroeide.”

Toen Trump begon over andere politici in Washington - die jaren jobs versluisden naar China, Japan en andere landen - kon hij niet goed geloven dat hij nu zelf een politicus is. Maar de opgezweepte toeschouwers juichten en joelden toen hij zijn vertwijfeling uitdrukte en riepen in koor dat ze hem na zijn eerste ambtstermijn, nog vier jaar aan het roer willen hebben.