Einde van een nachtmerrie: Yasmine (4) is terug thuis na gedwongen verblijf van anderhalf jaar in Syrisch tentenkamp

Anderhalf jaar lang leefde haar mama tussen hoop en vrees. Maar de nachtmerrie is voorbij. De kleine Yasmine (4), die na de dood van haar vader alleen in een Syrisch tentenkamp achter bleef, is vanmiddag om 17u15 geland op Zaventem.

De Belgische kleuter verkeert in goede gezondheid. Dat is het belangrijkste nieuws. Ze zal wel psychologische hulp moeten krijgen na wat ze heeft meegemaakt. De kleuter zou op anderhalf jaar tijd volledig vervreemd zijn van haar Belgische familie en zou veel huilen. Maar ze is veilig.

“Ze wordt nu eerst medisch onderzocht. Vervolgens zal de ‘Service de l’aide à la jeunesse’ de moeder verder kunnen begeleiden in de opvang en opvoeding van Yasmine”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket.

“Op dit moment en op basis van de informatie waarover we beschikken, heeft het Brusselse parket geen enkele intentie om maatregelen te nemen waardoor moeder en kind zouden gescheiden worden”, zegt parketmagistraat Denis Goeman.

Ontvoerd door haar papa

Hajar, de mama van het meisje uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node, had haar dochter op vrijdag 24 mei 2017 meegeven met haar ex-man Mehdi A. De ex-gedetineerde had bezoekrecht, ook al vertrouwde ze hem niet.

Mehdi beloofde Yasmine na het weekend terug te brengen. Maar hij slaagde erin zijn enkelband los te maken en verdween met het kind naar Syrië, omdat hij haar naar eigen zeggen wilde opvoeden “volgens de regels van de islam”. Ook mee was de Brusselse Firdaous B.S. Het 14-jarige meisje werd zwanger gemaakt door Mehdi en werd internationaal opgespoord.

En route vers Bruxelles avec Yasmine et Hajar. Que de moments partagés avec cette maman si forte et si courageuse pour récupérer la petite Yasmine. Heureuse d’avoir accompagnée et contribuée à mon humble niveau à cette fantastique issue! 18 mois que nous en rêvions! pic.twitter.com/E0NNMd58Eo — Mahinur OZDEMIR (@Mahinurozdemir) 27 november 2018

In april sneuvelde jihadstrijder Mehdi A. aan het front zodat zijn dochtertje alleen in een tentenkamp achter bleef. Tot grote wanhoop van haar mama. Zij deed er alles aan om haar dochtertje terug naar België te halen. Maar dat lukte niet.

De terreurgroep Firqatul Ghuraba weigerde om het kind aan haar moeder te overhandigen en eiste losgeld. Maar dat is nooit betaald.

Uiteindelijk heeft een lokale islamitische rechtbank zich uitgesproken over de terugkeer van Yasmine naar haar mama. Maar de terreurgroep weigerde omdat de vader in zijn testament had gezegd dat in geval hij sneuvelde, zijn dochter in Syrië moest blijven.

Maar maandag stemde Firqatul Ghuraba er dan plots toch mee in om het meisje vrij te laten en werd ze naar de Syrisch-Turkse grens gebracht waar ze verenigd werd met haar mama. Vanmiddag om 13 u. was ze klaar om aan boord te gaan voor een vlucht naar Brussel. Daar is ze intussen dus aangekomen.

Bij Child Focus, dat het dossier van dichtbij opvolgde, wordt opgelucht gereageerd. “Dat het gelukt is, is fantastisch nieuws. Zowel voor de mama als voor het meisje”, klinkt het.