Erwin Vandenbergh nostalgisch over mannetjesputters en danseressen met pluimen: “ Lukaku is een schitterende spits, maar...”

Vandaag precies 25 jaar geleden maakte Erwin Vandenbergh (59) zijn 250ste doelpunt in de Belgische eerste klasse. Neen, vroeger was het niet allemaal beter, maar eens schaamteloos nostalgisch worden met de zesvoudige topschutter, dat mag. Over een tijdperk zonder spelersmakelaars, bizarre dansjes en derderangs buitenlanders, maar wel met mannetjesputters op het veld, danseressen met pluimen ernaast en clubvoorzitters die niemand met congé stuurden.