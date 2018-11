Mee in één minuut: Francken sluit (voor even) asielloket, het beste café en te veel GAS-boetes

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kondigde dinsdagochtend aan het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) “tot nader order” te sluiten nadat een medewerker klappen kreeg. Amper een uur later werd het loket echter weer heropend, stelt DVZ-directeur Freddy Roosemont.

Anderhalf jaar lang leefde haar mama tussen hoop en vrees. Maar de nachtmerrie is voorbij. De kleine Yasmine (4), die na de dood van haar vader alleen in een Syrisch kamp achter bleef, landt vanavond op Zaventem . De Belgische kleuter verkeert in goede gezondheid

Limburgers trekken massaal de grens over naar Nederland om daar diesel te tanken . Per liter bespaar je daarmee 20 eurocent. Op een volle tank kan er zo'n 10 euro bespaard worden. Maar tientallen Nederlandse tankstations staan droog door het lage waterpeil van de Rijn

De stemmen zijn geteld en het volk heeft gesproken. Nu is het aan onze jury om de beste cafés van elke provincie te bezoeken en een van hen uit te roepen tot het ‘Beste Café van Vlaanderen’. Maar voor het zover is, kan je in dit artikel al zien welk café onze verkiezing in jouw gemeente won.

Een retourtje met de trein naar om het even welke bestemming in België voor amper vijf euro, dat was de Black Friday-actie van NMBS. Door het succes van de stunt raakte de website echter snel overbelast, tot groot ongenoegen van heel wat reizigers die geen ticket meer konden bemachtigen. Test-Aankoop wil nu dat NMBS haar klanten vergoedt en schrijft de vervoersmaatschappij aan. “NMBS heeft haar eigen actievoorwaarden geschonden”, klinkt het. "De consument werd misleid."

Steden schrijven zo veel GAS-boetes uit dat ze de administratie niet altijd meer zelf aankunnen . Leuven kiest nu voor een externe firma, andere gemeenten laten het werk automatiseren en werven personeel aan.