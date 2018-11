Corruptiezaak bij Regie der Gebouwen grotendeels verjaard

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag de corruptiezaak bij de Regie der Gebouwen in het arrondissement Leuven grotendeels verjaard verklaard.

Op de beklaagdenbank zaten 74 particuliere aannemers en ambtenaren van de Regie der Gebouwen. Zij waren gedagvaard voor 35 frauduleuze transacties bij het toewijzen van werken tussen 1998 en 2011. De waslijst van betichtingen was lang: valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken bij offertes, oplichting, misbruik van vertrouwen, actieve en passieve corruptie van ambtenaren ten overstaan van private aannemers, belemmering van vrijheid van opbod en deelneming aan een criminele organisatie.

Het proces draaide rond een fraudesysteem waarbij particuliere aannemers in samenspraak met ambtenaren van de Regie der Gebouwen voor aanbestedingen een hogere prijs bedongen dan het werk eigenlijk waard was. De zaak was een uitvloeisel van het gigantisch corruptiedossier bij de Regie der Gebouwen in Brussel, dat in april 2015 strafrechtelijk beslecht leek.

De raadkamer in Leuven beschouwde het Leuvense luik in juni 2015 als verjaard. De incriminatieperiode bij de eindvordering van het openbaar ministerie ging aanvankelijk van 1998 tot 2007. De verjaringstermijn bedraagt tien jaar. Het parket ging in beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel verlengde de incriminatieperiode tot 3 februari 2011.

De procedureslag rond de mogelijke verjaring van de fraude nam drie zittingsdagen in beslag. Het parket kan tegen het vonnis in beroep gaan