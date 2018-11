Manifestatie gele hesjes in Hasselt: drie keer meer politie dan actievoerders

De gele hesjes-manifestatie in Hasselt was niet bepaald een succes te noemen. Foto: sd

Hasselt - Na Genk maandag was er vandaag opgeroepen tot gele hesjes-protest in Hasselt. Maar uiteindelijk daagden slechts 25-actievoerders op. En meer dan 50 politiemensen.

Maandag draaide de bijeenkomst in Genk al uit op een flop, en ook op het Kolonel Dusartplein in Hasselt kwam er dinsdag maar een handvol mensen opdagen bij de start van de actie om 16 uur. Een 25-tal in totaal volgens de politie. Daarbij ook een tiental mensen van de extreemrechtse organisatie Voorpost.

De actievoerders van ‘Leg Vlaanderen Plat’, opgericht door Marko Kleijn, een Nederlander die al tien jaar in Genk woont en werkt, wilden vooral het verkeer platleggen.

Foto: Serge Minten

“Daarom hadden we 25 politiemensen voorzien van de lokale politie. Samen met hondengeleiders”, klinkt het bij de politie van Hasselt.

Maar dat was niet alles. Vanuit de federale politie werd de cavalerie naar Limburg gestuurd. En reserve-eenheden die getraind zijn op het in de hand houden van manifestaties. Een vijftigtal agenten in totaal. Maar ze zijn niet in actie moeten komen.

De paarden werden zelfs niet gezadeld. Foto: Serge Minten

De voor vrijdag geplande verzameling in Brussel zou intussen geannuleerd zijn. Al beweert mede-organisator Gary Ducran dat er toch acties zouden komen.

“De oorspronkelijke betoging werd maandag geannuleerd. Dat is de informatie die de Brusselse politie heeft”, stelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

Maar mede-organisator roept nu toch op om te mobiliseren in de hoofdstad. “We volgen de situatie van nabij op”, aldus Van de keere.