De BeNeLiga als noodoplossing: kunnen Belgische teamsporten nieuwe adem vinden met Nederlandse hulp?

Verstokte Orangisten als Louis Tobback pleiten al jarenlang voor een staatkundige hereniging van de Lage Landen, maar ook in de sport duiken op gezette tijdstippen gelijkaardige projecten op. Vincent Kompany pleitte onlangs voor een BeNeLiga, terwijl ook in het basketbal in die zin gedacht wordt. Hoe levensvatbaar zijn die grensoverschrijdende initiatieven?